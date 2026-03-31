Il j' accuse di Calenda sul caro-bollette | La lobby delle compagnie energetiche è la più potente che c' è Video

Un politico ha espresso preoccupazione riguardo alle politiche energetiche, affermando che le compagnie del settore sono le più influenti e potenti. Ha inoltre criticato l'assenza di risposte concrete alle proposte presentate, sottolineando che tali iniziative sembrano ignorate. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un video, evidenziando le tensioni tra il governo e le lobby industriali nel settore energetico.

Il leader di Azione: "Bisogna riportare i costi di Enel Distribuzione e di Terna ai livelli degli altri paesi europei. Oggi è tra le tre e le cinque volte più alto" "Ci chiediamo che senso ha continuare a fare proposte costruttive, in questo caso sull'energia, se poi non vengono mai recepite". A dirlo è il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando nel corso di una conferenza stampa sul caro bollette. Proprio oggi è arrivato il sì della Camera al decreto varato dall'esecutivo che prevede un bonus di 115 euro per le famiglie a reddito basso. Ma per l'ex ministro è solo di un "pannicello caldo". "La situazione è drammatica - spiega Calenda - e il rischio concreto è che si arrivi rapidamente a uno scenario di inflazione alta e crescita bassa, la stagflazione. 🔗 Leggi su Today.it

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Carlo Calenda. . La funzione di Azione alle prossime elezioni politiche sarà quella di rappresentare l’elettorato europeista e, quando il sistema si bloccherà, di difendere i valori irrinunciabili per formare un governo. Questo sosteniamo oggi e questo sosterrem - facebook.com facebook