Il gusto della solidarietà | Frolla e La Marchigiana lanciano il catering che unisce inclusione e sapori locali

Da anconatoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due aziende del territorio hanno avviato un servizio di catering che combina prodotti locali con iniziative di inclusione sociale. La collaborazione coinvolge una pasticceria e un'azienda casearia, entrambe impegnate a promuovere opportunità lavorative per persone con disabilità. Il progetto mira a creare un punto di incontro tra qualità gastronomica e impegno sociale, offrendo servizi di ristorazione per eventi e cerimonie.

Il microbiscottificio di Osimo e lo storico locale di Sarnano insieme per un servizio catering d'eccellenza: «Vogliamo valorizzare i prodotti del territorio e creare nuovi posti di lavoro per i ragazzi con disabilità» OSIMO - Quando l'eccellenza del territorio incontra il cuore del sociale, nascono progetti capaci di lasciare il segno. È il caso della nuova partnership tra il Microbiscottificio Frolla di Osimo e lo storico Ristorante La Marchigiana di Sarnano. Le due realtà hanno deciso di unire le forze per dare vita a un servizio di catering innovativo, dove l'alta qualità delle materie prime regionali viaggia di pari passo con l'inclusione lavorativa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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