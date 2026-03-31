Il gusto della solidarietà | Frolla e La Marchigiana lanciano il catering che unisce inclusione e sapori locali

Due aziende del territorio hanno avviato un servizio di catering che combina prodotti locali con iniziative di inclusione sociale. La collaborazione coinvolge una pasticceria e un'azienda casearia, entrambe impegnate a promuovere opportunità lavorative per persone con disabilità. Il progetto mira a creare un punto di incontro tra qualità gastronomica e impegno sociale, offrendo servizi di ristorazione per eventi e cerimonie.

Il microbiscottificio di Osimo e lo storico locale di Sarnano insieme per un servizio catering d'eccellenza: «Vogliamo valorizzare i prodotti del territorio e creare nuovi posti di lavoro per i ragazzi con disabilità» OSIMO - Quando l'eccellenza del territorio incontra il cuore del sociale, nascono progetti capaci di lasciare il segno. È il caso della nuova partnership tra il Microbiscottificio Frolla di Osimo e lo storico Ristorante La Marchigiana di Sarnano. Le due realtà hanno deciso di unire le forze per dare vita a un servizio di catering innovativo, dove l'alta qualità delle materie prime regionali viaggia di pari passo con l'inclusione lavorativa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Frolla Land apre le porte: la storia della cooperativa marchigiana che trasforma la disabilità in dolcezzaOsimo (Ancona), 29 gennaio 2026 – E’ stata inaugurata la nuova casa della cooperativa Frolla microbiscottificio di Osimo in cui lavorano 35 ragazzi... Colombe d'autore e uova dai sapori insoliti: il negozio che trasforma la Pasqua in un viaggio nel gusto"Oltre la tradizione, i clienti cercano lo stupore di sapori insoliti e artigianali": a Savignano la Pasqua diventa un viaggio sensoriale tra colombe... Tutto quello che riguarda su Il gusto della solidarietà Frolla e La... Il gusto della solidarietà. Pranzo conviviale per 150 persone: Natale per tuttiDomani nella Sala Borsa Merci della Camera di Commercio si terrà un pranzo speciale, fatto di buona cucina e solidarietà. Con questo spirito verrà servito il Pranzo Solidale di Confcommercio, ... lanazione.it Il gusto per la Ricerca degli Alajmo compie 20 anni: la solidarietà degli chef vale 240mila euro239.500 euro. Questo è l’importante tesoretto di beneficenza raccolto durante la 20ª edizione de Il gusto per la ricerca, la onlus fondata dai fratelli Alajmo. Torniamo in onda, questo il nome ... repubblica.it