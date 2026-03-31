Il grande baritono Guido Malfatti | orgoglio lucchese

È stata presentata di recente l'autobiografia intitolata “Ed or fra noi parliam da buoni amici - Guido Malfatti, orgoglio lucchese”. L'evento ha attirato l'attenzione di numerosi appassionati e presenti, interessati a conoscere meglio la vita e la carriera del noto baritono lucchese. La pubblicazione ripercorre momenti significativi della sua esperienza musicale e personale.

Ha suscitato grande interessec la presentazione del libro “ Ed or fra noi parliam da buoni amici - Guido Malfatti, orgoglio lucchese. Un grande baritono cittadino del mondo ”, edito da Tralerighe Libri, che si è svolta sabato nella sala Antica Armeria della Provincia. L’opera, scritta a quattro mani dal giornalista Sirio Del Grande e da Fabrizio Malfatti, figlio dell’artista, restituisce alla città e alla storia della lirica la figura di un interprete straordinario, capace di calcare i palchi internazionali senza mai dimenticare le proprie radici. L’evento, inserito nella rassegna “Pila di Libri” curata dal Circolo della Stampa di Lucca e realizzato in collaborazione con la Provincia di Lucca, è stato moderato con garbo e precisione da Sara Vannelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il grande baritono. Guido Malfatti: "orgoglio lucchese" Articoli correlati Un libro riscopre il grande baritono. Guido MalfattiUn artista capace di calcare i palcoscenici più prestigiosi senza mai recidere il cordone ombelicale con la sua terra d’origine. Leggi anche: Lucchese - Viareggio: il derbissimo. Pirozzi: "Ci vorrà grande intensità" Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Il grande baritono. Guido Malfatti: orgoglio lucchese; La riscoperta di un protagonista della lirica mondiale: Lucca celebra il baritono Guido Malfatti, il suo Scarpia; Omaggio a Andy Warhol e all’universo Pop: al MUG2 in mostra serigrafie, fotografie e cimeli del grande artista; Grande interesse per la presentazione del libro su Guido Malfatti a Palazzo Ducale. Il grande baritono. Guido Malfatti: orgoglio luccheseHa suscitato grande interessec la presentazione del libro Ed or fra noi parliam da buoni amici - Guido Malfatti, ... lanazione.it Grande interesse per la presentazione del libro su Guido Malfatti a Palazzo Ducale - facebook.com facebook Ed or fra noi parliam da buoni amici. A Palazzo Ducale incontro dedicato al baritono lucchese Guido Malfatti x.com