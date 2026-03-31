Il Giro d’Italia a Bellaria? Ci proveremo ancora

Bellaria Igea Marina ha annunciato l’intenzione di concorrere nuovamente per il riconoscimento di ‘Comune europeo dello sport 2028’, dopo aver ottenuto il titolo nel 2011. La città ha confermato il suo interesse a partecipare alla selezione e ha fatto sapere che sta lavorando per presentare la candidatura. La decisione finale sarà presa dall’Unione europea in un momento successivo.

Bellaria Igea Marina torna a provarci. Dopo il titolo conquistato nel 2011, la città è di nuovo in corsa per diventare ‘ Comune europeo dello sport 2028 ’. Una candidatura che passa da un dossier in costruzione e da interventi concreti tra impianti riqualificati ed eventi. In gara ci sono cinque Comuni per due posti disponibili. A tracciare la rotta è il vicesindaco e assessore allo Sport Francesco Grassi. Da dove nasce questa candidatura? "Dal lavoro fatto in questi anni. Abbiamo incontrato tutte le società sportive e ora coinvolgeremo anche le attività economiche legate allo sport. Vogliamo dare un riconoscimento a chi, con passione e volontariato, tiene viva la città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il Giro d’Italia a Bellaria? Ci proveremo ancora" Articoli correlati Juventus Women, Beccari fissa gli obiettivi: «Coppa Italia importante come il campionato, ci proveremo fino all’ultimo»di Redazione JuventusNews24Juventus Women, Beccari fissa gli obiettivi: «Coppa Italia importante come il campionato». Spalletti: "Il passaggio del turno? Ci proveremo fino alla fine"L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti fa una promessa ai tifosi alla vigilia della gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Giro d’Italia, dubbi sulla sicurezza delle strade: la corsa rosa taglia Lavagna e Cogorno; Giro d’Italia, cambia il tracciato della Voghera-Milano per i lavori a Bressana; Giro d'Italia 2026, presentata la tappa Gemona-Piancavallo; Addio a Carmine Castellano: storico direttore del Giro d'Italia, aveva 89 anni. ANTICIPAZIONE VN/TRAGUARDO DEL GIRO ’27 A BOBBIO: CI SI STA LAVORANDOBARZIO – Torna a farsi sentire il sogno del Giro d’Italia in Valsassina. Secondo informazioni raccolte da Valsassinanews, ritenute molto attendibili, sarebbe in fase di avanzata valutazione una tappa ... valsassinanews.com 1) dovevamo fare un giro di incontri nazionali con ORA; 2) Boldrin ha deciso di candidarsi a Venezia senza dire nulla; 3) lo abbiamo appreso dai giornali insieme alla solita valangata di insulti ieri. 4) azione non farà una lista alle elezioni a Venezia; 5) i due br x.com Il legale: «Fulmine a ciel sereno, deve essere finito in un giro sbagliato» - facebook.com facebook