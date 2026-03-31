Nel quartiere di Milano noto come design district, lungo via Durini, si trova il gioiello Santa Maria della Sanità “Babele” in stile Barocchetto lombardo, un edificio che permette di ascoltare anche l’aramaico. Questa zona, centrale nel panorama internazionale del design, si anima durante il Salone del Mobile, evento che richiama visitatori e professionisti da tutto il mondo, portando con sé un susseguirsi di lingue e culture diverse.

Cuore del design district di Milano, via Durini. Palcoscenico degli eventi mondiali connessi al Salone del Mobile, quando vi risuonano tutte le lingue del mondo. E persino l’aramaico (parlato da Gesù) puoi sentire, se entri nella chiesa di Santa Maria della Sanità, che della strada è il gioiello architettonico. La posizione della facciata in nudo ammattonato, convessa al centro, le è valso il soprannome di “violoncello”. Una rarità. In barocchetto lombardo. Risalente al 1694, per iniziativa dei religiosi Camilliani, protagonisti di una lunga e significativa storia di assistenza agli infermi a Milano. Che iniziarono a costruirla ampliando la chiesetta acquistata nella Cantarana di porta Tosa (cosiddetta per il gracidare delle rane nei fossi), corrispondente all’attuale via Durini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il gioiello Santa Maria della Sanità “Babele “ in Barocchetto lombardo dove puoi ascoltare anche l’aramaico

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