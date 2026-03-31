Il generale | Prendere Hormuz è pericoloso per Trump l’esercito Usa rischia

Il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato maggiore della Difesa e dell’Aeronautica, ha commentato la possibilità di un’operazione militare terrestre degli Stati Uniti in Iran, affermando che prendere Hormuz comporterebbe rischi elevati per le forze statunitensi e potrebbe portare a perdite significative. Ha inoltre sottolineato che un’azione di questo tipo sarebbe molto pericolosa per l’amministrazione americana.

«Il costo in termini di perdite sarebbe troppo elevato». Così il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato maggiore della Difesa e dell’Aeronautica, esperto di geopolitica e strategia militare, su un’eventuale operazione terrestre delle truppe Usa in Iran. «Prima di tutto sono convinto, e spero di non essere smentito, che gli americani non si muoveranno in quel senso se non altro perché i rischi sono così elevati che Trump non se li potrebbe permettere con l’elettorato repubblicano, visto che fra poco sarà chiamato alle urne», spiega in un’intervista al Corriere della Sera. La presa di Hormuz. E aggiunge: «E poi perché, se parliamo solo di Kharg, un eventuale sbarco su un’isola fortemente rinforzata, con sistemi di difesa che rappresentano anche un ostacolo fisico, potrebbe comportare perdite molto alte per gli americani. 🔗 Leggi su Open.online

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