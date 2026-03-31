Il futuro nella moda di Annarita Della Corte

Annarita Della Corte sta seguendo un percorso nel campo della moda, ancora in fase di sviluppo. Dopo aver frequentato una scuola dedicata, coltiva sogni e una passione intensa per il settore dello spettacolo e della moda. La sua attività si concentra sulla crescita personale e professionale in questo ambito, con obiettivi ancora da definire.

. Un percorso ancora in costruzione tra scuola, sogni e una forte passione per il mondo della moda e dello spettacolo. A 17 anni, Annarita Della Corte vive ad Ardea, nel Lazio, e si affaccia al futuro con uno sguardo determinato e pieno di possibilità. Alta 175 cm, occhi e capelli castani, unisce eleganza naturale e attenzione ai dettagli, qualità che le regalano una presenza scenica raffinata e fotogenica. Tra sogni ancora in fase di definizione e una forte attrazione per il mondo della moda, il suo percorso è tutto da costruire, ma già ben orientato. Di cosa ti occupi nella vita? Studi?. «Sì, sono una studentessa e al momento mi concentro sulla scuola, cercando di capire quale percorso seguire in futuro». 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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