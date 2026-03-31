Il pilota motociclistico Andrea Iannone ha deciso di cancellare quasi tutte le foto dal suo profilo Instagram, eliminando le immagini pubblicate negli ultimi anni. Solo uno scatto rimane visibile, attirando l’attenzione degli utenti e generando discussioni online. La scelta ha suscitato molte reazioni tra i follower e ha portato a un intenso dibattito sui social media.

Un gesto improvviso, semplice ma clamoroso, ha fatto esplodere il dibattito sui social. Il pilota motociclistico Andrea Iannone ha deciso di cancellare quasi completamente il suo profilo Instagram, eliminando tutte le fotografie pubblicate negli anni. Sparite immagini private, momenti di carriera e soprattutto ogni traccia delle sue relazioni sentimentali, una scelta radicale che ha attirato immediatamente l ’attenzione del web. Eppure, tra i contenuti rimossi, uno scatto è rimasto visibile: un’immagine simbolica che sembra raccontare molto del momento che il pilota sta vivendo. Negli ultimi giorni il profilo Instagram di Andrea Iannone è stato completamente rivoluzionato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il colpo di scena di Andrea Iannone: via tutte le ex dai social, ma uno scatto resta (ed il web impazzisce)

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