Il colosso dei passeggini Scongiurati i 74 esuberi È l’ora del piano di rilancio

È stato raggiunto un accordo tra l’azienda e i rappresentanti dei lavoratori che ha evitato i licenziamenti di 74 dipendenti. La società, nota nel settore dei passeggini, si prepara ora a mettere in atto un piano di rilancio per il futuro. La notizia arriva dopo settimane di tensioni e negoziati intensi.

Licenziamenti scongiurati: doppio accordo alla Peg Perego, per il colosso dei passeggini si apre uno spiraglio. Ad Arcore non è tempo però di festeggiare, il nuovo inizio coincide con la partita della conversione industriale, tutta da costruire, ma nessuno dei 74 esuberi annunciati perderà il posto. Ci saranno solo uscite volontarie e per chi resta cassa in proroga di due mesi con la possibilità di allungare e l’avvio di percorsi di formazione, riqualificazione professionale e outplacement. Si apre così una fase diversa per l’azienda, da anni al centro di una grave crisi. Dopo settimane di tensione, si intravvede un percorso che punta al rilancio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il colosso dei passeggini. Scongiurati i 74 esuberi. È l’ora del piano di rilancio Articoli correlati Leggi anche: Lo spettro degli esuberi per il colosso del chip, sulla St ora c’è il cambio di rotta: “Primi segnali positivi ma resta tanto da chiarire” Sanità campana, fine del Piano di Rientro: “Ora più autonomia e nuove prospettive di rilancio”Napoli – “L’uscita della Regione Campania dal Piano di rientro rappresenta un risultato di straordinaria importanza per l’intera comunità regionale.