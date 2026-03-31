Un articolo analizza il Cenacolo di Leonardo da Vinci, evidenziando aspetti legati alla sua vita e alle sue convinzioni. Viene sottolineato come l'artista, noto per le sue relazioni e il suo interesse scientifico, abbia avuto un momento finale della sua vita in cui ha avuto la possibilità di avvicinarsi alla fede. La riflessione si concentra sulle varie sfaccettature della personalità di Leonardo, senza tralasciare dettagli storici e biografici.

L’artista, l’uomo di relazioni e di scienza che arriva nel momento finale della sua vita alla possibilità di abbracciare la fede. Accende una nuova luce sulla figura e sull’arte di Leonardo da Vinci la mostra multimediale organizzata dall’Associazione Rivela e ospitata dal 21 marzo al 24 maggio nel Silos di Levante del Polo Universitario di Santa Marta, a Verona. L’esposizione presenta le riproduzioni delle principali opere pittoriche di Leonardo con un focus sugli anni milanesi e in particolare sul Cenacolo. È un’occasione per immergersi in una delle opere più famose dell’artista fiorentino vissuto tra il 1452 e il 1519: quell’Ultima Cena dipinta tra il 1495 e il 1497 nel refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano e riprodotta in dimensioni quasi fedeli all’originale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - “Il Cenacolo di Leonardo da Vinci, tra le pieghe dell’anima”

Articoli correlati

La ricostruzione (funzionante) dell'orologio di Leonardo da Vinci a MilanoIl museo Leonardo3 di Milano presenta al pubblico la ricostruzione funzionante dell'orologio progettato dal genio toscano tra il 1490 e il 1493.

L’aeroporto di Roma Fiumicino “Leonardo da Vinci” è il più pulito d’Europa, tra i migliori al mondoÈ stata pubblicata la classifica Skytrax World Airport Awards: ci sono quattro hub europei tra i migliori al mondo e uno è italiano.

La mostra sul Cenacolo di Leonardo “Tra le pieghe dell’anima” a Verona

Aggiornamenti e notizie

Discussioni sull' argomento Leonardo e il Cenacolo. Tra le pieghe dell'anima; Soave, più di mille persone nei primi giorni della mostra Dalle Crepe La Luce - Il Cenacolo Di Leonardo; L'anima di Leonardo, dal rapporto con la natura al capolavoro del Cenacolo; Il Cenacolo di Leonardo: arte e fede si incontrano a Cuggiono.

«Il Cenacolo di Leonardo ambientato a Civate». Uno studio ungherese rilancia l'ipotesi. «Leonardo soggiornò nel monastero di San Calocero»A sostenerlo è Gábor Spielmann, ricercatore ungherese, premiato a livello internazionale e protagonista di studi esposti all’Óbuda Museum di Budapest. milano.corriere.it

Unisciti a noi per questo weekend ed esplora l'incantevole atmosfera della Lombardia! Sabato 4 aprile CENACOLO VINCIANO: VISITA GUIDATA ALL'ULTIMA CENA DI LEONARDO E A SANTA MARIA DELLE GRAZIE CRESPI D'ADDA: VISITA GUIDA facebook

Dal 21 marzo al 24 maggio la nuova mostra sul Cenacolo di Leonardo al Silos di Levante Università Santa Marta di Verona. Prenota visita su rivela.org x.com