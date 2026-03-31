Il castello nascosto nel borgo | una visita guidata nel passato di Raggiolo

Il Centro di Socialità di Raggiolo ha riaperto le sue porte, segnando la ripresa delle attività dopo la pausa invernale. L’infopoint di piazza San Michele, situato nel cuore del borgo, torna a funzionare come punto di riferimento per visitatori e turisti, offrendo servizi di orientamento e accoglienza. Con l’arrivo della primavera, le strutture riprendono le loro attività nel centro storico.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Il Centro di Socialità di Raggiolo riapre le proprie porte. L’arrivo della primavera segna la ripresa delle attività dell’infopoint di piazza San Michele che, dopo la pausa invernale, rinnoverà il proprio ruolo di orientamento e accoglienza per visitatori e turisti, nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia. Questo spazio, realizzato dalComune di Ortignano Raggiolo con fondi Pnrr e gestito dalla cooperativa Oros, sarà aperto in occasione dei giorni di festa della Pasqua da sabato 4 a lunedì 6 aprile e della Festa della Liberazione di sabato 25 e domenica 26 aprile, sempre con orario dalle 9. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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