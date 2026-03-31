Nel caso di San Siro, si sono verificati diversi autogol che potrebbero cambiare le sorti di una partita considerata ormai conclusa. Il referendum si è concluso con una vittoria schiacciante di una delle parti coinvolte. La situazione attuale vede un susseguirsi di decisioni e reazioni che potrebbero influenzare in modo significativo gli sviluppi futuri.

Un autogol dopo l’altro. Se l’esito del referendum è stato in gran parte una sconfitta di Giorgia Meloni, che ha inaspettatamente rianimato l’opposizione di centrosinistra, allo stesso modo la vicenda San Siro potrebbe riaprire la corsa a Palazzo Marino, nella quale finora il centrodestra è rimasto alla finestra. Due inattesi “regali” rimettono in gioco la squadra avversaria, la quale non solo non ha fatto granché per meritarsi il rilancio, ma che sembra persino spaventata dall’idea di essere tornata in campo. A Milano, il centrodestra era in enorme difficoltà già prima del referendum e l’estrema litigiosità tra le forze politiche rendeva difficilissimo elaborare una strategia compiuta per tornare a competere in città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il caso-San Siro, un autogol che può riaprire una partita già chiusa

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