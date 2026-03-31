Il capo di gabinetto di Mastella arrestato mentre incassa una mazzetta da 4mila euro In casa l’archivio delle tangenti

Un funzionario di alto livello coinvolto in un’indagine sulla corruzione è stato arrestato durante l’incasso di una somma di 4.000 euro. Durante le operazioni di polizia, sono stati trovati in casa numerosi contanti, alcuni contrassegnati e contati. Le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz presso l’abitazione, dove sono stati rinvenuti anche materiali che sembrano documentare attività illecite.

Benevento – La mazzetta. Le banconote cifrate, contate, contrassegnate. La trappola. Il blitz. E la scoperta di una montagna di contanti. Anzi, meglio: un archivio ben catalogato. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento hanno arrestato in flagranza di reato un dirigente del Comune. L’accusa: concussione. Si tratta di Gennaro Santamaria, 63 anni, capo gabinetto del Comune governato dal sindaco Clemente Mastella (totalmente estraneo alle indagini). La denuncia del manager di una società di progettazione: “Chiesti 70mila euro per sbloccare l'iter delle pratiche”. L'operazione, coordinata dalla Procura, parte dalla denuncia presentata da un libero professionista, amministratore di una società di progettazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il capo di gabinetto di Mastella arrestato mentre incassa una mazzetta da 4mila euro. “In casa l’archivio delle tangenti” Articoli correlati Benevento, il capo gabinetto di Mastella arrestato in flagranza per corruzione: stava intascando 4mila euro in contantiÈ stato arrestato in flagranza per concussione Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento Clemente Mastella. Benevento, il capo gabinetto di Mastella arrestato in flagranza per concussione: stava intascando 4mila euro in contantiÈ stato arrestato in flagranza per concussione Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento Clemente Mastella. Contenuti e approfondimenti su Il capo di gabinetto di Mastella... Discussioni sull' argomento Non posso trattenere le lacrime per Paolo. Mastella ricorda così l'amico Cirino Pomicino. Comune di Benevento, arrestato il capo di gabinetto di Mastella: Gennaro Santamaria intascava una tangente da 4.000 euroGennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento Clemente Mastella, è stato arrestato oggi, 31 marzo 2026, in flagranza del reato di concussione dai carabinieri del Nucleo investigativo ... fanpage.it Benevento, il capo gabinetto di Mastella arrestato in flagranza per corruzione: stava intascando 4mila euro in contantiÈ stato arrestato in flagranza per concussione Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento Clemente Mastella. Santamaria è accusato di aver vessato un geometra boicottando le pratic ... ilfattoquotidiano.it