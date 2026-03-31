Il calcio italiano non prende parte ai Mondiali dal 2010 e quest’anno potrebbe arrivare a 16 anni di assenza. Nel frattempo, sono emersi atleti come Jannik Sinner e Kimi Antonelli, che stanno attirando l’attenzione dei giovani verso altri sport. La situazione sportiva si intreccia con i cambiamenti nelle preferenze dei giovani, che scelgono discipline diverse rispetto alla tradizione calcistica nazionale.

Siamo arrivati a 12 anni senza partecipare ai Mondiali, e da stasera potrebbero diventare 16. Nel frattempo sono nati e cresciuti fenomeni come Jannik Sinner e Kimi Antonelli, capaci di attrarre i ragazzi verso altri sport. In Bosnia il pallone si gioca la sua egemonia. Si chiama mesmerismo, era una suggestione pseudo scientifica divenuta letteraria grazie a Edgar Allan Poe, coniata dal dottor Franz Mesmer nel diciottesimo secolo, e postulava l’esistenza di un fluido vitale tra gli individui capace di alimentarne il carisma, curando paturnie sia esistenziali, sia fisiche. Ce l’ha molto sviluppato Jannik Sinner, il mesmerismo. Pure Kimi Antonelli è un campione assai mesmerico. 🔗 Leggi su Laverita.info

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