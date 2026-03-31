Un nuovo libro di Caprarica offre un ritratto inedito di Donald Trump, noto per la sua lunga carriera come imprenditore e per aver ricoperto due mandati come presidente degli Stati Uniti. La narrazione si concentra su aspetti meno noti della sua vita, senza ricorrere a analisi o interpretazioni, presentando fatti e dettagli che contribuiscono a comporre un quadro più completo sulla sua figura pubblica.

Di Donald Trump conosciamo quasi tutto: la sua storia, le sue origini, la sua vita da businessman, la salita alla prima presidenza degli Stati Uniti d'America e la seconda, clamorosa, vittoria arrivata nel 2025. E allora perché mai scrivere un nuovo libro sul tycoon più conosciuto del mondo? Semplice: perché esiste una parte molto ampia di Trump che nessuno racconta e che Antonio Caprarica ha ricostruito nel suo ultimo “ Il bullo. Come Donald Trump ha distrutto l’Occidente ”, pubblicato da Piemme. Da questo volume esce un ritratto articolato e sorprendente di The Donald, figura che continua a dividere opinione pubblica e osservatori internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il bullo": il ritratto di Trump che non avete mai visto nel nuovo libro di Caprarica

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