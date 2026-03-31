Il bullo | il ritratto di Trump che non avete mai visto nel nuovo libro di Caprarica
Un nuovo libro di Caprarica offre un ritratto inedito di Donald Trump, noto per la sua lunga carriera come imprenditore e per aver ricoperto due mandati come presidente degli Stati Uniti. La narrazione si concentra su aspetti meno noti della sua vita, senza ricorrere a analisi o interpretazioni, presentando fatti e dettagli che contribuiscono a comporre un quadro più completo sulla sua figura pubblica.
Di Donald Trump conosciamo quasi tutto: la sua storia, le sue origini, la sua vita da businessman, la salita alla prima presidenza degli Stati Uniti d'America e la seconda, clamorosa, vittoria arrivata nel 2025. E allora perché mai scrivere un nuovo libro sul tycoon più conosciuto del mondo? Semplice: perché esiste una parte molto ampia di Trump che nessuno racconta e che Antonio Caprarica ha ricostruito nel suo ultimo “ Il bullo. Come Donald Trump ha distrutto l’Occidente ”, pubblicato da Piemme. Da questo volume esce un ritratto articolato e sorprendente di The Donald, figura che continua a dividere opinione pubblica e osservatori internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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