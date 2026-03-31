Il Bez e Kimi fanno sognare Rimini stregata dai motori | l’Italia punta alla doppietta mondiale dopo 74 anni

A Rimini si festeggia una vittoria storica nel mondo delle corse, con il “Bez” e Kimi che conquistano due titoli mondiali consecutivi. È passato più di un secolo dall’ultima doppietta italiana a livello mondiale, avvenuta quando i campionati di velocità su strada e su due ruote erano ancora agli inizi. La città si anima per i successi di questi piloti, simboli di un’Italia che torna protagonista nel panorama motoristico internazionale.

Antonelli in Formula 1 e Bezzecchi in MotoGP guidano i rispettivi mondiali: l’Italia torna a sognare una storica doppietta Una doppietta mondiale storica a 74 anni di distanza, quando i Mondiali di velocità, a quattro e due ruote, erano agli albori. Allora, nel 1950 prima e nel 1952 poi, Nino Farina e Alberto Ascari in Formula 1 e Umberto Masetti in classe 500 (la MotoGp sarebbe apparsa solo nel 2002) portarono l’Italia sul tetto del mondo. Oltre sette decenni dopo, altri due ragazzi con il tricolore sulle spalle possono sognare in grande. Kimi Antonelli, in Formula 1, e Marco Bezzecchi, MotoGP, sono in testa alle rispettive classifiche iridate e hanno tutta l’intenzione di volerci restare a lungo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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L'Ad: Aprilia adesso è la moto di riferimento. Vedo il Bez molto determinato con un obiettivo chiaro, mi dispiace per Ogura - facebook.com facebook

#Pernat: " #Bez e #Martin Sono amici. Finchè c'è la matematica son liberi come il vento. Quando però buttano giù il casco il tuo compagno di squadra è il primo che vuoi fottere. Bez ha più fame di Martin che il suo Mondiale l'ha già vinto" x.com