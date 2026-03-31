Iit | il governo taglia i fondi ricercatori a rischio

Il governo ha deciso di ridurre di 15 milioni di euro i fondi destinati all'Iit, confermando il taglio già approvato nella Legge di Bilancio. In risposta, i sindacati hanno scritto una lettera aperta ai parlamentari eletti in Liguria e agli organi di stampa, denunciando l’impatto di questa decisione sui ricercatori e sulla ricerca stessa. La questione riguarda il futuro del centro di ricerca e le risorse disponibili per le attività scientifiche.

Il direttore scientifico dell'Istituto, Giorgio Metta, ha già evidenziato come questa riduzione indebolisca uno dei principali poli di eccellenza del Paese "Mentre il governo Meloni è ancora nel pieno della sua 'bisteccopoli', tra dimissioni, retroscena e voci di rimpasto, c'è un Paese reale fatto di persone che rischiano il lavoro, di competenze che rischiano di sparire, di futuro che viene tagliato. Succede all’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, uno dei fiori all’occhiello della ricerca italiana, un centro che tutto il mondo ci invidia". Così il capogruppo M5S al Senato, Luca Pirondini, che poi ricorda: "Proprio l'Iit è stato oggetto di un taglio di 15 milioni di euro che sta mettendo a rischio tra i 200 e i 300 lavoratori, oltre che progetti scientifici strategici. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Iit: il governo taglia i fondi, ricercatori a rischio Articoli correlati Leggi anche: "Pianura Padana tra le aree più inquinate d’Europa, il governo taglia i fondi per la qualità dell'aria" 50 anni dal golpe in Argentina, nel Paese di Milei si cancella la memoria: “Il governo taglia i fondi ai centri sui crimini del regime”Nella marcia che ogni anno attraversa Buenos Aires il 24 marzo, anniversario del colpo di Stato che nel 1976 aveva dato inizio alla dittatura...