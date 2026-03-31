A Milano, Fabio Galante ha presentato il documentario dedicato a Protti, figura centrale del calcio degli anni Novanta. Quel periodo è caratterizzato da campioni con un’aura quasi mitica, alcuni di loro paragonabili a eroi greci o a figure romantiche, che si sono distinti per il loro stile e per il modo in cui si sono confrontati con il pubblico e il ruolo di calciatori.

Il calcio anni Novanta è il calcio dei campioni che sembrano eroi greci o carismatici personaggi byroniani volti verso il sublime, in soccorso dei più deboli. Uno degli ultimi eroi romantici di quel calcio è Igor Protti, l’unico che si è laureato 4 volte capo-cannoniere in A (con una squadra retrocessa), B e C, e che è riuscito a farsi amare ovunque ha giocato, da Bari a Roma sponda Lazio, da Messina a Napoli, fino a Livorno, per il quale nel 1999 rinuncia a un ingaggio miliardario e al successo facile. A lui è dedicato il documentario IGOR. L’eroe romantico del calcio, diretto da Luca Dal Canto e con la sceneggiatura dello stesso Dal Canto insieme ad Alberto Battocchi e Anita Galvano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Igor, l’eroe romantico”: a Milano Fabio Galante introduce il documentario su Protti

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