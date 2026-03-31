Identità sportive casertane | patto tra Juvecaserta e Steel Bucks

Due realtà sportive di Caserta hanno firmato un accordo di collaborazione. La squadra di basket e il team di football americano uniscono le forze per promuovere iniziative sul territorio e sostenere gli atleti coinvolti. L'intesa mira a rafforzare la presenza dello sport locale e a creare opportunità di crescita per le società e i loro sostenitori.

L'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra i rappresentanti delle due società - il vicepresidente di Juvecaserta 2021 Giovanni Carozza e il presidente degli Steel Bucks Paolo De Rosa - non rappresenta soltanto un’intesa formale, ma l’avvio di una visione condivisa per creare un percorso comune che ponga particolare attenzione al reclutamento di nuovi atleti. Come primo evento di questa sinergia, in occasione del derby con PSA Casoria del prossimo 4 aprile, a tutti i tifosi che accorreranno al PalaPiccolo sarà distribuito del materiale promozionale relativo alle attività promosse dagli Steel Bucks. “Questa collaborazione - sottolinea il vicepresidente della Juvecaserta 2021, Giovanni Carozza - nasce dalla volontà comune di fare rete e di costruire qualcosa che vada oltre il singolo evento o la singola disciplina. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Identità sportive casertane: patto tra Juvecaserta e Steel Bucks Articoli correlati Juvecaserta 2021 e Steel Bucks, sinergia strategica tra due realtà sportive della cittàTempo di lettura: 2 minutiDue eccellenze della città di Caserta si incontrano nel segno dello sport: Juvecaserta 2021 e Steel Bucks American Football... JoJo Steel Ball Run debutta su Netflix tra entusiasmo e polemica: quando esce il secondo episodio?Steel Ball Run arriva su Netflix con un primo episodio molto atteso, ma senza una data per il seguito: l'assenza di informazioni sulla programmazione...