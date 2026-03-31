I Vichinghi montanari trionfano sui Ragni del Salento

Una partita tra i Vichinghi montanari e i Ragni del Salento si è svolta con le squadre allestite con un centro, due in linea, un quarterback, un running back e due wide receiver ciascuna. La sfida ha visto le due formazioni affrontarsi sul campo, con le formazioni pronte per la gara. I Vichinghi montanari sono riusciti a conquistare la vittoria al termine dell'incontro.

Tutto era pronto: un centro, due in linea, un quarterback, un running back e due wide receiver per squadra. Era sfida aperta tra i due Seven all’ultimo touchdown, ma la sfida tra pizzoccheri e pasticciotti ha visto primeggiare la specialità della Valtellina. L’unica squadra di football americano della provincia di Sondrio, senza tradizione alle spalle perché fondata nel 2023, ha fatto l’impresa: a Firenze i Valtellina Vikings hanno conquistato il meritatissimo scudetto nella 7-League CSI. Il punteggio finale, 45-6, la dice tutta sull’andamento della gara che opponeva i convalligiani ai più blasonati Spiders Salento, arrivati alla resa dei conti dopo l’avvincente semifinale tutta pugliese vinta sulle Vespe di San Giorgio Ionico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Vichinghi montanari trionfano sui Ragni del Salento Articoli correlati Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony trionfano nella serata cover: sul podio sale il Salento con la musica della salentina BubbicoDitonellapiaga con TonyPitony con 'The Lady is a Tramp' vincono la serata cover di Sanremo 2026. Perquisizioni alla Regione Puglia e all’Università del Salento: indagine sui fondi alla società dell’ex golden boy di EmilianoLa Guardia di Finanza bussa alla Regione Puglia e all’Università del Salento: sul caso “Eka“, la società fondata dal golden boy di Michele Emiliano,...