Il Newcastle, squadra inglese di proprietà saudita, ha annunciato che, in assenza di qualificazione alla Champions League, venderà alcuni dei suoi giocatori più importanti. La dichiarazione è stata resa pubblica dai vertici societari, che hanno specificato come la strategia di mercato sarà influenzata dalla mancanza di competizione europea. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di cambiamenti nel settore calcistico internazionale.

Il calcio è cambiato, sono in pochi ormai a non essersene resi conto. Tutti ragionano allo stesso modo. Ci sono vincoli di bilancio da rispettare. Vale anche per i sauditi del Newcastle. Il Newcastle United sarà costretto a vendere giocatori di punta in futuro, soprattutto se non riuscirà a qualificarsi per la prossima Champions, lo ha detto espressamente l’amministratore delegato del club. Scrive il Times: Le dichiarazioni di David Hopkinson hanno alimentato le speculazioni su una possibile partenza di una stella del club, come Tonali o l’attaccante Anthony Gordon: un’ipotesi supportata dalla sua valutazione della cessione di Alexander Isak al Liverpool la scorsa estate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I sauditi del Newcastle come un Lotito qualsiasi: “senza Champions, vendiamo i migliori”

Articoli correlati

Leggi anche: «In Renault non vendiamo semplicemente auto, vendiamo pop culture»

Iran, avvertimento del presidente del Parlamento: “Risponderemo senza moderazione a qualsiasi attacco nel Golfo”ABBONATI A DAYITALIANEWS La minaccia di Teheran Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha lanciato un duro avvertimento agli...

Una selezione di notizie su I sauditi del Newcastle come un Lotito...

Discussioni sull' argomento McTominay in Arabia Saudita: Napoli, arriva una svolta improvvisa; Mateo Retegui, lo stipendio assurdo del bomber azzurro: quanto guadagna (al giorno) in Arabia Saudita lascia senza fiato.

Speciale Newcastle: Bin Salman, Staveley, il PIF: chi sono i bilionari sauditi della PremierCapitolo 1 - Chi sono i nuovi proprietari sauditi del Newcastle United: il PIF, i legami con Bin Salman e la controversa figura di Amanda Staveley Inizia una nuova era. Al momento dell'annuncio del ... m.tuttomercatoweb.com

Il Newcastle, Ronaldo, i Mondiali e la Supercoppa Italiana: come l'Arabia Saudita sta conquistando il calcio e lo sportIl grande progetto che sta rivoluzionando il mondo del calcio saudita, lo sport in generale e la visione che il mondo ha del Regno dell'Arabia Saudita: Saudi Vision 2030. Dal Newcastle all'arrivo di ... calciomercato.com

Dal Manchester United al Liverpool, passando per il Newcastle e senza dimenticare il PSG: tanti club molto ricchi sono interessati a Khéphren Thuram. La Juve però, anche se non dovesse centrare l’obiettivo Champions, non ha nessuna intenzione di priva - facebook.com facebook

Tonali sta valutando concretamente di lasciare il Newcastle e fare uno step successivo con preferenza alla Premier League e o una top spagnola. Con la speranza, nel giro di 3/4 anni, di tornare al Milan x.com