Da sempre ti hanno detto che sei forte, che puoi gestire tutto da sola e che non hai bisogno di nessuno. Questa convinzione ti ha portato a essere molto indipendente, a credere di poter affrontare qualsiasi situazione senza aiuto. Tuttavia, questa stessa convinzione può avere effetti negativi, rendendo più difficile chiedere supporto o riconoscere i propri limiti.

T i hanno sempre ripetuto che sei forte. Che sai cavartela da sola, che non hai bisogno di niente e di nessuno. E tu ci hai creduto, trasformando l’indipendenza in una vera e propria forma di identità, quasi in una corazza. Ma a forza di non chiedere mai aiuto, di non mostrare alcun segno fragilità, d i risolvere tutto da te, qualcosa si incrina. Perché l’essere iper indipendenti a ogni costo non è più libertà, ma difesa. Non è più forza, ma controllo. E nelle relazioni si traduce in distanza, difficoltà a fidarsi e affidarsi, incapacità di lasciarsi davvero vedere e andare. Chi sta accanto alle persone iper indipendenti rischia di sentirsi escluso, inutile, respinto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I risvolti negativi dell’essere (e credersi) iper indipendenti

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