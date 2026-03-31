I problemi tra Italia e Stati Uniti sull’uso delle basi militari non finiranno con Sigonella

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni tra Italia e Stati Uniti riguardo all’utilizzo delle basi militari italiane continuano a essere al centro dell’attenzione, e non si limitano all’accordo di Sigonella. Il Podcast di Fanpage.it, pubblicato ogni giorno alle 18.00, analizza le principali notizie, offrendo aggiornamenti sulle questioni attuali che coinvolgono i due paesi in ambito militare e strategico.

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