I problemi tra Italia e Stati Uniti sull’uso delle basi militari non finiranno con Sigonella

Le tensioni tra Italia e Stati Uniti riguardo all’utilizzo delle basi militari italiane continuano a essere al centro dell’attenzione, e non si limitano all’accordo di Sigonella. Il Podcast di Fanpage.it, pubblicato ogni giorno alle 18.00, analizza le principali notizie, offrendo aggiornamenti sulle questioni attuali che coinvolgono i due paesi in ambito militare e strategico.

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L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base militare di Sigonella “perché non era stata avvertita” in anticipo. A rivelarlo è stato, nella mattinata del 31 marzo, il Corriere della Sera sul proprio sito internet. Fonti informate hanno confermato poco dopo all’ - facebook.com facebook

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