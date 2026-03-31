I percorsi INDIRE possono essere resi meno intensivi tramite interventi sindacali? Pillole di Question time

Il 25 marzo 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV e condotto da Andrea Carlino con la partecipazione della docente esperta in normative scolastiche Sonia Cannas, si è discusso delle procedure di aggiornamento delle graduatorie e delle fasi successive dal punto di vista amministrativo. È stata posta anche la domanda sulla possibilità di rendere meno intensivi i percorsi INDIRE attraverso interventi sindacali.

Nel question time del 25 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta in normative scolastiche, è stata affrontata la questione relativa all’aggiornamento delle graduatorie e alle prossime fasi amministrative. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Corsi INDIRE del secondo ciclo triennalisti: chi non potrà iscriversi. Pillole di Question TimeNel question time del 12 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata... Abilitazione, TFA sostegno e secondo ciclo Indire: compatibilità delle iscrizioni nel 2026. Pillole di Question TimeNel question time del 23 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata...