R onda (Spagna), 30 mar. (askanews) – I penitenti della confraternita dei “Gitanos” si riuniscono a Ronda, nel sud della Spagna, per partecipare alla processione della Domenica delle Palme. Sfilano con statue del Cristo e della Vergine portate a spalla, candele accese, musicisti e un canto “saeta” lungo il percorso. In Spagna la Settimana Santa conserva un forte radicamento popolare e religioso, con processioni che risalgono al Medioevo e attirano ogni anno fedeli e famiglie. Spagna, a Ronda la Settimana Santa dei “Gitanos”. “ È il giorno più importante per la nostra confraternita – dice Alberto Lara, parrucchiere Ormai è tutto pronto, adesso ci resta solo da goderci per strada i nostri sacri titolari, portare salute e speranza con la nostra Vergine dell’Amargura e vivere questa grande giornata nella città di Ronda”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I penitenti della confraternita dei "Gitanos" sfilano con statue del Cristo e della Vergine portate a spalla, candele e un canto "saeta". In Spagna la Settimana Santa conserva un forte radicamento, con processioni che risalgono al Medioevo

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Spagna, a Ronda la Settimana Santa dei Gitanos

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