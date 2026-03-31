Durante una recente partita, i numeri di Sinner sono risultati molto deludenti, con circa la metà delle prime battute che non sono riuscite a tornare indietro. Questa situazione ha attirato l’attenzione sul suo rendimento in campo, mentre il confronto con Alcaraz sembra indicare un diverso approccio nel gioco. La partita ha mostrato differenze evidenti tra i due tennisti, suscitando discussioni tra addetti ai lavori e appassionati.

Se volete intravedere in che direzione va il tennis, basta guardare Jannik Sinner prima e Carlos Alcaraz poi. Le due traiettorie si incrociano in un punto: il servizio. Sinner ha reso evidente la sua inedita superiorità in battuta a Indian Wells e Miami. Una superiorità imbarazzante, a volte. Il pensiero degli avversari era sottinteso: solo questo, gli mancava. Il New York Times ha analizzato con numeri e dati questo nuovo trend. E ha trovato delle deviazioni interessanti. Sinner tira più forte e più vicino alle linee. “Trova più facile combinare velocità e precisione rispetto ad Alcaraz, che è più basso. La sua combinazione di velocità e precisione è la più devastante tra i primi 10 giocatori del circuito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I numeri alla battuta di Sinner sono imbarazzanti: la metà delle sue prime non tornano indietro

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