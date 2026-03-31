I Nas controllano 558 mense ospedaliere Irregolari 4 su 10

Da laverita.info 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Nas hanno eseguito controlli su 558 mense ospedaliere, riscontrando irregolarità in circa il 40% dei casi. La verifica ha riguardato principalmente le procedure di sicurezza alimentare e la gestione delle strutture, portando alla luce diverse criticità. La campagna di controlli si è concentrata su diverse regioni e strutture sanitarie per assicurare il rispetto delle normative in materia di alimentazione e sicurezza.

Sono state controllate 558 strutture su tutto il territorio nazionale, di cui 525 operanti nel settore della ristorazione collettiva e 31 afferenti direttamente all’ambito sanitario. Gli accertamenti hanno evidenziato 238 strutture non conformi, pari al 42,7% del totale. Due mense sono state sospese a Napoli e Brescia per gravi condizioni igieniche e infestazioni da insetti. A Salerno è stata riscontrata contaminazione microbiologica su vassoi. A Catania sono stati sequestrati circa 60 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione. Sanzioni anche in mense a Parma e Taranto. «Con i conflitti aperti nel mondo e con le ricadute economiche e sociali in Italia, mi sarei già aspettato dall’Unione europea la sospensione del Green deal e delle regole del patto di stabilità». 🔗 Leggi su Laverita.info

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