Le analisi degli ultimi bilanci delle principali squadre europee mostrano cifre di ricavi molto alte, con alcuni club che registrano entrate miliardarie. Tra le società più redditizie ci sono squadre con bilanci in rosso e altre che hanno visto crescere notevolmente i loro ricavi rispetto agli anni precedenti. I dati evidenziano le differenze tra le varie realtà calcistiche e le strategie economiche adottate.

Abbiamo realizzato un'inchiesta sui conti dei top club europei, messi in fila in base alla classifica dei ricavi della stagione 2024-25. Dieci squadre: due spagnole, una tedesca, una francese, sei inglesi e nessuna italiana (Inter all'11° posto, Milan al 15°, Juventus al 16°). Ecco cosa è emerso dalla lettura degli ultimi bilanci. L’unica squadra di calcio a fatturare più di un miliardo di euro (al netto del player trading) continua il suo piano di sviluppo. Nel 2024-25 i ricavi sono aumentati del 9%, a quota 1161 milioni. La svolta è arrivata con la ristrutturazione del Bernabeu: l’anno scorso gli introiti sono stati pari a 326 milioni, più del doppio del vecchio stadio, e quest’anno supereranno quota 400. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I miliardi del Real, il rosso del Chelsea... dentro i bilanci delle big d'Europa

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