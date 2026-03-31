I mezzi di informazione italiani affrontano diverse difficoltà: alcuni quotidiani storici registrano cali nelle vendite, i giornalisti sono stati coinvolti in intercettazioni e molte redazioni si trovano sotto pressione da parte della politica. Questi eventi hanno suscitato attenzione e preoccupazione tra gli addetti ai lavori e il pubblico. La situazione evidenzia come il settore dell'informazione sia soggetto a problematiche di diversa natura.

Un’auto scura si ferma vicino a un ristorante di pesce nel quartiere di Monteverde, a Roma. Scendono due poliziotti in borghese, seguiti da Sigfrido Ranucci. Ranucci è uno dei giornalisti d’inchiesta italiani più noti e conduce un programma in tv, indossando i suoi ormai iconici jeans e camicia bianca. Nel 2005 Ranucci ha realizzato un’inchiesta di rilievo internazionale dimostrando che un anno prima a Falluja, in Iraq, l’esercito statunitense aveva usato il fosforo bianco contro dei civili. In Italia indaga da anni su imprenditori, politici e mafiosi. Sono tutti nemici potenti, per cui Ranucci e altri 27 giornalisti italiani hanno la scorta della polizia. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I mezzi d’informazione italiani non navigano in buone acque

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