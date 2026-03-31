Durante una due giorni a Perugia, organizzata da Agenti Fnaarc, si è discusso del calo del numero di agenti di commercio e delle difficoltà nel coinvolgere le nuove generazioni in questa professione. L’evento ha riunito rappresentanti del settore per analizzare la situazione e le sfide attuali.

Il calo degli agenti di commercio e la difficoltà di attrarre nuove generazioni nella professione sono state al centro del confronto promosso da Agenti Fnaarc, la Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio, nella due giorni nazionale il 25 e 26 marzo a Perugia. Ai lavori hanno partecipato Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio, e Antonio Buonfiglio, direttore generale di Enasarco, insieme ai presidenti e ai funzionari delle oltre 100 sedi territoriali di Agenti Fnaarc. I dati Enasarco, fa sapere Massimiliano Pratesi, vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Udine di Confcommercio Fnaarc, “confermano una tendenza strutturale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - I giovani non fanno più l'agente di commercio: l'allarme

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