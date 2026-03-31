Stasera alle 19.15 su Sky Suspense va in onda “I Falchi della Notte”, un film che vede protagonisti Sylvester Stallone, Rutger Hauer e Billy Dee Williams. La pellicola si concentra sulle vicende di un poliziotto che si scontra con un criminologo e un sergente coinvolti in un caso di criminalità. La trama si svolge in un contesto di azione e tensione.

I FALCHI DELLA NOTTE Sky Suspense ore 19.15 Con Sylvester Stallone, Rutger Hauer e Billy Dee Williams. Regia di Bruce Malmuth. Produzione USA 1980. Durata: 1 ora e 38 minuti LA TRAMA Un famoso terrorista ricercato da tutte le polizie del mondo e persino abbandonato dai suoi abituali datori di lavoro, sfida tutto e tutti e prepara una strage al palazzo delle Nazioni Unite. Un tosto poliziotto newyorkese gli dà la caccia. Una lunga sfida destinata a concludersi inevitabilmente quando uno dei due avrà il primo momento di esitazione. PERCHE' VEDERLO Perché è un thriller tesissimo (strano che Malmuth non abbia fatto molto in seguito). Rutger Hauer al suo esordio americano disegna uno dei più sensazionali "cattivi" degli anni 80. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - I Falchi della notte, Sly e il cattivissimo Hauer

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