L’Italia registra un aumento delle esportazioni superiore a quello di altri paesi europei, con una crescita significativa verso gli Stati Uniti. Secondo i dati pubblicati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalla Banca d’Italia, i flussi commerciali verso il bacino atlantico mostrano un trend in espansione. I dazi commerciali non sembrano aver avuto un impatto rilevante, mentre le dinamiche geopolitiche influenzano maggiormente i movimenti di mercato.

L’Italia cresce più dei partner europei, specie negli Usa. I numeri di Mimit e Banca d’Italia fotografano una situazione molto positiva alla voce export, in modo particolare verso il bacino atlantico. Significa che dal 2022 ad oggi i dati oggettivi non solo hanno registrato un segno più, ma hanno certificato il vantaggio di Roma rispetto alle performances degli altri Paesi europei, un ulteriore segno di stabilità rispetto alla cornice Ue e di credibilità dinanzi ai mercati (come osservato nell’ultima rilevazione di Moody’s). I numeri. Nello specifico, emerge che gli investimenti diretti esteri sono saliti del +16,8%; gli investimenti diretti esteri in azioni del 18,1%; quelli esteri in Titoli di Stato del 7,9%. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - I dazi non pesano, la geopolitica sì. L’Italia cresce nelle esportazioni

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