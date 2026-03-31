Nel 2026, cinque giocatori si sono distinti per la loro efficacia al servizio durante l’ATP Tour. Tra questi, uno ha vinto il torneo di Miami Open, confermando la sua capacità di mantenere alta la percentuale di punti vinti con il primo servizio. Le statistiche mostrano come siano stati loro a dominare le sfide sul campo, dimostrando una notevole solidità in battuta rispetto agli altri partecipanti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il talento italiano Jannik Sinner ha regalato una prestazione straordinaria nella finale del Miami Open 2026, sconfiggendo il ceco Jiri Lehecka con un punteggio di 6-4, 6-4. Con questo trionfo, Sinner ha conquistato il suo settimo titolo Masters e completato il Sunshine Double, un prestigioso riconoscimento nel tennis. Durante tutta la partita, Sinner ha dimostrato la sua forza al servizio, non concedendo mai il servizio all’avversario. Ha vinto un impressionante 92% dei punti con il suo primo servizio, evidenziando la sua abilità come uno dei migliori server del circuito. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - I cinque server invincibili dell’ATP Tour 2026: chi sono i protagonisti?

Articoli correlati

Chi sono i protagonisti dell'agghiacciante aggressione sul busL'aggressore si chiama Antonio Meglio, 39 anni, originario di Pianura, alle spalle una storia fatta di problemi psichiatrici.

Mercato Inter, in estate sarà rivoluzione? Cinque giocatori sono certi dell’addio! Ecco chi sono e i loro possibili sostitutiMercato Inter, in estate sarà rivoluzione? Cinque giocatori sono certi dell’addio! Ecco chi sono e i loro possibili sostituti Mercato Inter, Bastoni...

Leggi anche: Sinner contro Svrcina il 6 marzo all’Atp Indian Wells 2026, chi è l’avversario dell’azzurro