Sei 168 anni fa, un inventore ha rivoluzionato il modo di scrivere introducendo un modello di matita che ha cambiato per sempre il modo di disegnare e annotare. Questa invenzione, pur senza grande clamore all'epoca, si è diffusa rapidamente e ora è parte integrante delle attività di milioni di persone. La sua creazione ha rappresentato un punto di svolta nel settore degli strumenti di scrittura.

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© Lifeandnews.it - Hymen Lipman, l’uomo che 168 anni fa ha rivoluzionato la matita

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