Hymen Lipman l’uomo che 168 anni fa ha rivoluzionato la matita
Sei 168 anni fa, un inventore ha rivoluzionato il modo di scrivere introducendo un modello di matita che ha cambiato per sempre il modo di disegnare e annotare. Questa invenzione, pur senza grande clamore all'epoca, si è diffusa rapidamente e ora è parte integrante delle attività di milioni di persone. La sua creazione ha rappresentato un punto di svolta nel settore degli strumenti di scrittura.
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