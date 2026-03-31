Huang Peng morto per sfinimento e ipotermia tra le Dolomiti lo studente Unitus

Un giovane studente cinese di 28 anni, iscritto all'Università della Tuscia, è stato trovato senza vita tra le Dolomiti a oltre due mesi dalla sua scomparsa. La vittima è deceduta a causa di sfinimento e ipotermia. La scoperta è avvenuta recentemente, dopo che il suo corpo è stato individuato in una zona montuosa. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso.

Il corpo del 28enne, trovato a due mesi dalla scomparsa, era nella neve in una buca scava da animali selvatici a 2mila metri di altezza: "È stato sorpreso da una forte e improvvisa nevicata". Grazie alla macchina fotografica ricostruito l'itinerario percorso durante la vacanza in Alto Adige. Il cordoglio dell'Università È morto di stenti e per ipotermia Huang Peng, lo studente cinese di 28 anni dell'Università della Tuscia trovato cadavere sulle Dolomiti a oltre due mesi dalla scomparsa. Lo riporta il Soccorso alpino dell'Alto Adige, intervenuto insieme ai carabinieri dopo il ritrovamento, sulla base di primi accertamenti medico-legali, e lo ribadisce la prefettura di Bolzano: "Il giovane sarebbe stato sorpreso in alta quota da una forte e improvvisa nevicata. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Una raccolta di contenuti su Huang Peng

Temi più discussi: Huang Peng, trovato morto sotto una valanga tra le Dolomiti lo studente Unitus; È Huang Peng il giovane trovato morto sotto la neve: era scomparso da due mesi; Trovato il corpo di un uomo nella neve, potrebbe essere Peng Huang, disperso da mesi; Corpo senza vita sotto una valanga vicino Ortisei: potrebbe essere lo studente cinese scomparso da Viterbo.

Lo studente cinese scomparso da mesi trovato sulle Dolomiti non è morto per la valanga: probabile ipotermiaIpotermia o sfinimento: queste sarebbero, secondo i soccorritori, le cause della morte di Huang Peng, trovato sotto la neve senza vita ieri ... fanpage.it

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Ipotermia o sfinimento: queste sarebbero, secondo i soccorritori, le cause della morte di Huang Peng, trovato sotto la neve senza vita ieri. - facebook.com facebook