Hockey

La tredicesima edizione della Cimone Cup si è conclusa sabato sera al palaghiaccio di Fanano, nell’Appennino modenese. La manifestazione ha avuto una durata di due giorni e ha coinvolto diverse squadre di hockey sul ghiaccio. L’evento ha visto l’utilizzo dell’impianto sportivo, che ha ospitato incontri e momenti di convivialità tra partecipanti e spettatori.

Si conferma un successo di sport e di convivialità, la tredicesima edizione della Cimone Cup che si è conclusa sabato sera al palaghiaccio di Fanano, per una due giorni che ha reso il bell’impianto dell’Appennino modenese una importante vetrina per l’ sul ghiaccio. Una ventina di partite, giocate quasi ininterrottamente, tanta musica e divertimento, otto squadre provenienti da tutta Italia, ma anche da Canada e Repubblica Ceca, sono stati gli ingredienti vincenti di una manifestazione che conferma la grande intuizione del 2011 di aprire le porte del Palaghiaccio ad un torneo internazionale amatoriale in grado di unire la sana competizione allo spirito aggregativo dello sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hockey Articoli correlati Leggi anche: Innamorarsi dell’hockey a Milano Leggi anche: Hockey Prato, quinta vittoria consecutiva Hockey stop Tutorial, give it a try Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Hockey ghiaccio femminile, le convocate dell’Italia per i Mondiali 2026: conferma in blocco dopo le Olimpiadi; Il Rapperswil conferma il break battendo ancora il Friborgo; Hockey - Il Resto del Carlino; L'azzurro Tommy Purdeller è (ancora) Young Star dell'anno 2026/27 in ICE Hockey League. Contento per il premio, testa alle semifinali in cui vogliamo continuare a fare bene. ICE Hockey League, gara 2 delle semifinali in diretta su DAZN: Pusteria in campo a LubianaQuattro Paesi in corsa per la finale di ICE Hockey League. A Brunico vittoria di Val Pusteria su Lubiana e Intercable Arena con ennesimo sold out. Guarda la gara 2 il 31 marzo su DAZN ... dazn.com Retegui e un Mondiale speciale: nel 2014 aveva lasciato il calcio per l'hockey su prato, ora vuole riportarvi l'Italia x.com L'Italia supera il Novara nell'amichevole del Pala Dal Lago https://hockeyitalia21.com/2026/03/30/litalia-supera-il-novara-nellamichevole-del-pala-dal-lago/ - facebook.com facebook