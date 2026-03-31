L’Hockey Prato conquista la sua ottava vittoria in nove incontri battendo in trasferta la squadra di Follonica. La partita si conclude con un risultato favorevole ai pratese, mantenendo il primo posto in classifica, mentre il Pumas Viareggio si prepara alla prossima sfida. La squadra toscana si conferma tra le protagoniste del campionato, rafforzando la posizione di vertice.

Ottava vittoria in nove gare, primo posto difeso dall’assalto del Pumas Viareggio. Dopo la sconfitta nel recupero di campionato dello scorso mercoledì, l’Hockey Prato è tornato a vincere sabato scorso, regolando in trasferta il Follonica con un 11-3 che lascia poco spazio a repliche o recriminazioni di sorta. Anche se la partita si è rivelata equilibrata nella prima frazione, quando i padroni di casa sono riusciti a segnare due volte ed i pratesi ne hanno contenuto l’avanzata "bloccandoli" sul 3-2. Nella ripresa, la squadra di coach Bernardini (priva degli infortunati Baldesi e Santoro) ha segnato invece con continuità, riuscendo a scavare il solco e ad aggiudicarsi l’incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hockey Prato corsaro: colpaccio a Follonica

Articoli correlati

C’è il Follonica Gavorrano. Prato, ora punti pesantiObiettivo ritorno alla vittoria - che manca dalla trasferta a Orvieto - per il Prato, che domenica (14.

Hockey A1, l'Azzurra schiantata dal Follonica in trasfertaToscana amara per la Tr Azzurra Novara, che dopo gli stop di Viareggio, Castiglione e Forte dei Marmi, perde anche in casa di un Follonica apparso...