Una donna ha riferito di aver subito un’emorragia significativa dopo il parto e ha chiesto se questa condizione possa aumentare il rischio di una recidiva in una futura gravidanza. La sua domanda riguarda le possibilità di complicazioni successive e la possibilità che episodi simili possano ripetersi in futuro. La donna si rivolge a una dottoressa per chiarimenti su eventuali rischi e precauzioni da adottare.

Buongiorno dottoressa, dopo il parto ho avuto un’emorragia importante e mi hanno detto che in una futura gravidanza potrei avere un rischio più alto di recidiva. Questo significa che dovrò per forza fare un cesareo programmato o si può comunque tentare un parto naturale con controlli particolari? Buongiorno signora, dipende da caso a caso. La risposta dipende infatti dal motivo per cui ha avuto la emorragia, dalla sua età, dal decorso pre e post operatorio e dall’evoluzione passata del travaglio. Ma dipende anche dall’andamento della prossima gravidanza: ogni gravidanza è infatti diversa da quella che l’ha preceduta. Il rischio di recidiva è più alto ma saranno i sanitari a guidarla verso il percorso più giusto e sicuro per lei e il suo futuro bimbo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ho avuto un’emorragia post parto: rischio una recidiva?”

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