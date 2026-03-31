Haifa il video dell’esplosione nella centrale elettrica | ecco perché è un fake

Su internet circola un video che mostra un'esplosione in una centrale elettrica a Haifa, Israele. Alcune fonti affermano che l'evento sarebbe stato provocato da un missile balistico lanciato dall'Iran, ma sono stati identificati elementi che indicano come il video sia un falso. Nessuna conferma ufficiale ha ancora riferito su un attacco di questo tipo.

Circola un video di un’esplosione ad Haifa, in Israele, che sarebbe stata causata da un missile balistico lanciato dall’ Iran. Le immagini, diffuse sui social per documentare i presunti danni alla centrale elettrica, sono in realtà un vecchio contenuto decontestualizzato che non ha nulla a che fare con il recente conflitto in Medio Oriente, ma riguarda un incidente avvenuto in Cina oltre dieci anni fa. Per chi ha fretta. Il video virale non mostra un attacco missilistico dell’Iran ad Haifa.. Le immagini risalgono al 2015 e documentano un’esplosione in un impianto chimico in Cina.. Le notizie riguardo una centrale colpita ad Haifa risale al 2025. 🔗 Leggi su Open.online

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