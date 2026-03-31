La Galleria Via Roma presenta una vasta retrospettiva dedicata a Guido Borgianni, artista nato nel 1915 e scomparso nel 2011. La mostra ripercorre l'intera carriera del pittore, noto per il suo ruolo nel panorama artistico fiorentino del Novecento. La rassegna include numerosi dipinti e disegni che riflettono le diverse tappe della sua produzione artistica.

La Galleria Via Roma dedica una grande retrospettiva a Guido Borgianni (1915–2011), protagonista irregolare e appassionato del Novecento fiorentino. La mostra riunisce opere esemplari di un universo creativo, molte delle quali inedite, offrendo un percorso che attraversa oltre settant’anni di attività: dai primi lavori degli anni Trenta alle vedute fiorentine, dai ritratti ai paesaggi, fino alle composizioni più visionarie della maturità.Artista indipendente, cronista della vita quotidiana e interprete sensibile del proprio tempo, Borgianni ha trasformato la realtà in racconto pittorico, restituendo atmosfere, volti e luoghi con intensità e autenticità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Guido Borgianni. Frammenti di realtà

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