Martedì 31 marzo 2026, su Sky Cinema e NOW sono previste diverse proiezioni, tra cui il film cult

Serata ricca su Sky Cinema e NOWTutti i titoli in onda con orari e canali, dal cinema cult alle novità. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in scena Jerry Maguire, commedia brillante ambientata nel mondo del football americano con Tom Cruise e Renée Zellweger. Dopo aver perso il lavoro per aver detto troppo, un procuratore sportivo prova a ricostruire la propria carriera partendo da zero, tra ideali ritrovati e relazioni personali. su Digital-News.it Serata ricca su Sky Cinema e NOW Tutti i titoli in onda con orari e canali, dal cinema cult alle novità.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in scena Jerry Maguire, commedia brillante ambientata nel mondo del football americano con Tom Cruise e Renée Zellweger. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Jerry Maguire e Uncharted in tv Martedi 31 Marzo 2026

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