Guerrieri batte il Gf Vip in crescita Giletti vs Porro chi ha vinto
Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la serie Guerrieri – La Regola dell'Equilibrio con Alessandro Gassmann chiudere la prima stagione con una media di 3.601.000 spettatori pari al 21.3% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi conquista invece 1.974.000 spettatori con uno share del 16.6%, in crescita. Su Rai2 Stasera a Letto Tardi con i The Jackal diverte 521.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 il film Transporter – Extreme con Jason Statham calamita 1.479.000 appassionati con il 7.8%. Su Tv8 GialappaShow fa ridere 853.000 spettatori (5.6%) e sul Nove il film Il collezionista di ossa con Angelina Jolie e Denzel Washington tiene con il fiato sospeso 374. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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