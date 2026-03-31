Guerreiro libero | 89 presenze 12 gol e l’arrivo alla Juve

Raphael Guerreiro è libero di firmare con qualsiasi squadra dopo aver concluso il suo contratto con il Bayern Monaco, che non sarà rinnovato e scadrà a fine giugno. Durante la sua esperienza con il club, ha totalizzato 89 presenze e segnato 12 gol. Recentemente, si è trasferito alla Juventus, che ha ufficializzato l’accordo con il calciatore.