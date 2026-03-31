Guerreiro libero | 89 presenze 12 gol e l’arrivo alla Juve
Raphael Guerreiro è libero di firmare con qualsiasi squadra dopo aver concluso il suo contratto con il Bayern Monaco, che non sarà rinnovato e scadrà a fine giugno. Durante la sua esperienza con il club, ha totalizzato 89 presenze e segnato 12 gol. Recentemente, si è trasferito alla Juventus, che ha ufficializzato l’accordo con il calciatore.
Il futuro di Raphael Guerreiro è stato definito con un accordo formale tra il calciatore e il Bayern Monaco, che ha confermato la scadenza del contratto senza rinnovo per fine giugno. La Juventus, già interessata nel mese di gennaio, si prepara a gestire l’arrivo del portoghese come giocatore quando il suo attuale impegno sportivo terminerà ufficialmente il 30 giugno prossimo. Questa decisione segna la fine di un percorso iniziato nel 2023 e apre scenari concreti per la formazione bianconera, che cerca di sostituire Filippo Kostic, anch’egli destinato alla libertà contrattuale entro luglio. La conferma ufficiale dalla dirigenza bavarese. Max Eberl, membro del consiglio di amministrazione del club tedesco, ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul sito istituzionale della squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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