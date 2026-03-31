Guerra quali sono le informazioni passate da Putin all' Iran

Il portavoce del Cremlino ha affermato che l’Arabia Saudita e gli altri Stati del Golfo sono considerati partner e amici dalla Russia. Nello stesso giorno, sui media iraniani sono state diffuse immagini della base aerea saudita di Prince Sultan, senza ulteriori dettagli sulla comunicazione tra Mosca e Teheran. Non sono state rese note altre informazioni riguardo alle comunicazioni di Putin con le autorità iraniane.

«L’Arabia Saudita e gli altri Stati del Golfo sono nostri buoni partner, nostri buoni amici». Le dichiarazioni di Dmitry Peskon, il portavoce del Cremlino, arrivano lo stesso giorno in cui sui media iraniani rimbalzano le immagini della base aerea saudita di Prince Sultan. La fusoliera squarciata del Boeing E-3 Sentry, il radar gigante americano che sorveglia centinaia di chilometri di spazio aereo, è una vittoria del regime e una perdita problematica per una guerra a breve termine come quella immaginata dagli Stati Uniti. L’insuperata opera tecnologica è in grado di tracciare decine e decine di bersagli simultaneamente e di dirigere pattuglie di caccia, intercettazioni, rifornimenti in volo e difesa aerea su tutto il campo di battaglia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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