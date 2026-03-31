Il 27 marzo 2026, l’agenzia di rating Moody’s ha abbassato le previsioni di crescita per l’Italia allo 0,7 per cento, mentre l’inflazione è stata rivista al 2,1 per cento. Questa decisione si inserisce in un quadro di tensioni internazionali legate ai conflitti armati, che hanno ripercussioni sui mercati finanziari e sul sistema economico del paese. Il rischio di un ritorno alle condizioni del 2018 preoccupa gli esperti di finanza.

di Rocco Ciarmoli Il 27 marzo 2026 Moody’s ha tagliato le stime di crescita per l’Italia allo 0,7%, con l’inflazione rivista al 2,1. La causa è l’escalation in Iran e il blocco dello Stretto di Hormuz, che ha riportato il petrolio sopra i cento dollari e riaperto una ferita che l’Europa credeva chiusa dopo il 2022. La notizia è pesante perché pochi mesi prima l’Italia aveva incassato una promozione storica: Moody’s aveva alzato il rating da Baa3 a Baa2, primo upgrade dal 2002, riconoscendo stabilità politica, rigore fiscale e avanzamento del PNRR come segnali di discontinuità rispetto a un paese che per ventitré anni aveva navigato sull’orlo del declassamento a spazzatura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra e rating, basta pochissimo per tornare al 2018 e far tremare tutto il sistema

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