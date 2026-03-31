Dopo un mese dall’avvio dell’operazione “Epic Fury”, le previsioni dei neo-conservatori statunitensi sull’Iran si sono rivelate infondate. Inizialmente si prevedeva un regime al collasso e il coinvolgimento del popolo contro gli ayatollah, ma i fatti mostrano una realtà diversa, con il Paese che non ha mostrato segni di cedimento come previsto.

Una previsione azzardata, se non del tutto fallace. A un mese e qualche ora dall’inizio dell’operazione “ Epic Fury “, l’ Iran immaginato dall’amministrazione Trump si sta rivelando una chimera. “L’Iran è più debole che mai “, spiegava il segretario di Stato Marco Rubio in un’audizione al Senato il 28 gennaio, giorni in cui emergevano le prime stime sulle stragi con cui il regime aveva sedato le proteste che da dicembre incendiavano le piazze. Una convinzione che Washington si porta dietro da anni, almeno da quando nel 2023 è stata messa per iscritto nel programma per i primi cento giorni di mandato elaborato da una serie di think tank ultra-conservatori sotto l’ombrello della Heritage Foundation per colui che nel novembre 2024 sarebbe diventato il 47° presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra all’Iran, da “regime al collasso” a “coinvolgere il popolo contro gli ayatollah”: dopo un mese è fallita la previsione dei neo-conservatori Usa

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