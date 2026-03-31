Recentemente, la Casa Bianca ha diffuso linee guida che invitano gli Stati a non regolamentare autonomamente l’intelligenza artificiale. Questa posizione ha suscitato reazioni da parte di alcuni governatori, che hanno deciso di adottare proprie normative sulla materia. La disputa riguarda il ruolo delle autorità statali nel controllo e nella regolamentazione di questa tecnologia emergente, con nuove proposte legislative che si contrappongono alle indicazioni federali.

Nelle linee guida sull’intelligenza artificiale pubblicate una decina di giorni fa, la Casa Bianca ribadiva che gli Stati non devono regolamentare la tecnologia autonomamente. Facendo così da eco all’ordine esecutivo firmato a dicembre da Donald Trump, con cui minacciava i governatori di citarli in giudizio o tagliarli fondi qualora avessero agito di testa propria. La convinzione del governo americano è che, con varie legislazioni statali, si rischia di avere un mosaico di regole che rendono solo più confusionaria la situazione, frenando il progresso. Il monito però sembra non sortire effetto. Gli Stati ignorano i diktat di Washington e vanno dritti per la loro strada. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Guerra a suon di leggi. I governatori sfidano Trump sull’IA

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