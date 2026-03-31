Beppe Grillo ha avviato un procedimento legale contro l’associazione M5s di Genova e il Movimento stesso, chiedendo la restituzione del nome e del simbolo

Il fondatore pentastellato e l’associazione M5s di Genova hanno notificato l'atto di citazione al tribunale di Roma rivendicando la titolarità di nome e simbolo, "MoVimento 5 stelle" Il fondatore del M5s Beppe Grillo porta il suo stesso Movimento in tribunale per riavere nome e simbolo. Sui s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Grillo porta il M5s in tribunale per riavere nome e simbolo, prima udienza a luglio, ex parlamentare Bella: "Battaglia lunga"

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