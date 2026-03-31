Dopo i risultati negativi ottenuti ai Mondiali 2022, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha annunciato le sue dimissioni e si è detto pronto a lasciare l'incarico. La decisione arriva in un momento di crescente insoddisfazione tra le società e i tifosi, con numerosi interventi critici riguardo alla gestione e alle scelte compiute negli ultimi anni.

Gabriele Gravina, di Castellaneta. Da anni (troppi a, di pensa qui) presidente della federazione italiana giuoco calcio. Subentrò a Carlo Tavecchio che fu costretto a dimettersi al volo dopo avere bucato la qualificazione ai mondiali 2018. Gravina a sua volta ha sì ottenutouuna vittoria all'Europeo nel 2021 ma ha bucato la qualificazione ai mondiali 2022. Si dimetterà certamente, visto il suo predecessore. Macché. Figuraccia agli europei 2024. Gabriele Gravina ancora presidente della federcalcio. Figuraccia nel 2026 con la mancata qualificazione ai mondiali. Gravina ancora presidente. Ma ora se ne deve andare. Tanti ringraziamenti per l'entusiasmo che ha saputo dare alla guida del calcio italiano (come no) ma ora a casa. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Gravina, grazie di tutto ma ora di corsa a casa Un fallimento dietro l'altro dai mondiali 2022

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