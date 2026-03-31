grande fratello vip volano stracci scatta un amaro litigio tra due vippone

Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello VIP, si è verificato un acceso litigio tra due concorrenti. Le due vipponi hanno avuto un confronto molto acceso, che ha portato a scambi di parole dure e a un deterioramento dei rapporti tra loro. La scena ha attirato l’attenzione di altri inquilini, mentre i dettagli dell’accaduto sono stati riportati da fonti interne.

Grande Fratello VIP, nella casa volano stracci tra Paola e Francesca. Ecco cos’è accaduto nelle ultime ore. Nella casa più spiata d’Italia, la quiete è durata meno di un battito di ciglia. Al Grande Fratello VIP l’atmosfera si è improvvisamente incendiata, trasformando una serata apparentemente tranquilla in uno scontro acceso che ha lasciato tutti senza parole. Protagoniste del nuovo capitolo di tensione: Paola e Francesca, due caratteri forti destinati, prima o poi, a collidere. Tutto è iniziato con una scintilla quasi impercettibile: una battuta di troppo durante la preparazione della cena. Francesca, con il suo tono diretto, ha punzecchiato Paola su alcune dinamiche di gruppo, accusandola velatamente di strategia e di “giocare su più tavoli”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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